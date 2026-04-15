Cinco hombres fueron detenidos por simular operativos policiales en Quito

Cinco hombres fueron detenidos por simular hacer operativos en el sur de Quito.

Cinco hombres fueron detenidos por simular operativos policiales en el sur de Quito. Así lo informó el ministro del Interior, John Reimberg, a través de sus redes sociales este miércoles 15 de abril de 2026.

Según Reimberg, los detenidos pertenecerían a la organización criminal 'Los Lobos' y operaban en el setor de Chillogallo, en el sur capitalino.

El Ministro detalló que estos hombres instalaban falsos operativos policiales e interceptaban vehículos de carga pesada para robar la mercadería que llevaban.

Además, Reimberg señaló a los hombres también por el robo de vehículos. En el operativo la Policía Nacional halló un automóvil, una camioneta y dos camiones.

Los uniformados allanaron un inmueble utilizado como "centro de acopio de lo robado" y hallaron mercadería robada avaluada en aproximadamente 30 000 dólares, que según la Policía, habría sido robada el 9 de abril.

Asimismo, se encontraron armas de fuego y municiones. Las autoridaes decomisaron celulares y dinero en efectivo.