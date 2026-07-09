Construcciones irregulares en Quito: 290 obras fueron suspendidas en 2026

La AMC realizó controles en las obras que están en construcción en todo el Distrito Metropolitano.

La Agencia Metropolitana de Control (AMC) ha suspendido 290 construcciones e iniciado 239 procedimientos sancionadores por incumplimientos a la normativa urbanística en Quito durante lo que va de 2026.

La entidad informó este jueves 9 de julio de 2026 que las acciones forman parte de un plan de inspecciones técnicas que busca verificar que las edificaciones cuenten con los permisos requeridos y respeten las condiciones establecidas en las licencias de construcción.

Obras suspendidas serán reinspeccionadas

Como parte de los controles, la AMC anunció que realizará reinspecciones técnicas en las obras que fueron suspendidas para comprobar que los propietarios hayan acatado las disposiciones administrativas.

Si durante estas verificaciones se detecta que una construcción continúa ejecutándose pese a la orden de suspensión, el caso dejará de ser únicamente una infracción urbanística.

En esos casos, la Agencia podrá remitir el expediente a la Fiscalía General del Estado, cuando existan indicios del presunto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, para que se determinen las responsabilidades correspondientes. También podría prohibirse la venta del inmueble

La entidad informó que, cuando se verifique el incumplimiento de una orden de suspensión, el inspector de territorio podrá recomendar la prohibición de enajenar el inmueble.

Esta medida impediría que la propiedad sea vendida, transferida o comercializada mientras se resuelve el proceso administrativo.

¿Cuáles son las principales irregularidades?

Según la Agencia Metropolitana de Control, las infracciones más frecuentes detectadas durante las inspecciones corresponden a:

Construcciones ejecutadas sin licencia urbanística.

Obras que superan el metraje autorizado.

Edificaciones que no cumplen las condiciones aprobadas en los permisos municipales.

Multas de hasta USD 48.200

Las sanciones por incumplir la normativa urbanística pueden variar según la gravedad de la infracción.

La AMC indicó que las multas oscilan entre USD 24.100 y USD 48.200, además de las medidas administrativas que pueden aplicarse a las obras irregulares.

Las autoridades municipales señalaron que los controles continuarán en distintos sectores del Distrito Metropolitano, mediante inspecciones aleatorias y la atención de denuncias ciudadanas sobre posibles construcciones que no cumplan con la normativa vigente.