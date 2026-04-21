Quito: ¿Dónde entregar sus muebles, electrodomésticos o colchones en desuso?

En Quito, existe una manera de deshacerse de sus muebles, electrodomésticos, colchones y demás objetos voluminosos en desuso de forma fácil y rápida.

Los "domingos de tereques", que se realizan cada fin de semana, buscan evitar que la ciudadanía deje los artículos en las calles o contenedores de basura.

El fin de semana pasado, por ejemplo, se retiraron 12 toneladas de residuos de gran tamaño en La Merced, San Pablo y San Enrique de Velasco.

Otras formas de entregar sus 'tereques'

Según información de la Empresa Metropolitana de Aseo (Emaseo), estas actividades permiten recuperar espacios públicos y eliminar focos de contaminación.

El jueves de cada semana, en la página de Emaseo, la ciudadanía podrá conocer dónde se realizará el próximo "domingo de tereques".

Emaseo recuerda además, que los “tereques” se pueden entregar los domingos, de manera gratuita, de 08:00 a 14:00.

Puede hacerlo en los centros de operaciones La Occidental ubicado en la Mariana de Jesús junto a la Universidad UTE, y La Forestal en la Av. Simón Bolívar y Riofrío, al sur.