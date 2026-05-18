Dos concesionarias en Quito fueron clausuradas tras detectarse irregularidades

AMC clausuró dos concesionarias de vehículos en el sector Iñaquito, en el norte de Quito.

Dos concesionarias de automóviles que funcionaban sin permisos municipales en el sector de Iñaquito, en el norte de Quito, fueron clausuradas por la Agencia Metropolitana de Control (AMC), durante un operativo realizado junto a Policía Nacional.

En los exteriores de estos establecimientos se encontraban personas que aseguraron haber sido víctimas de una presunta estafa por parte del personal de las concesionarias. Dijeron que pagaron por los vehículos, pero nunca los recibieron.

El supervisor metropolitano de la AMC, Gustavo Chiriboga, explicó que "los posibles clientes se contactaban con estas concesionarias a través de redes sociales, donde se ofertaba una gran variedad de vehículos”, indicó.

Una vez que el presunto vendedor entregaba la información del vehículo, iniciaba la presión para que la posible víctima realizara un desembolso de USD 2 500. Luego de la transferencia, el contacto dejaba de responder o empezaba a extender el proceso de entrega.

Cuando las personas acudían a reclamar su vehículo o a consultar el estado del trámite, tanto los supuestos vendedores como el personal administrativo prolongaban la espera durante semanas e incluso meses, sin que el vehículo fuera entregado.

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Sanciones

Según el Código Municipal, los responsables de establecimientos de venta de automóviles que operen sin permisos podrían enfrentar multas de hasta ocho salarios básicos.

Sobre el presunto delito de estafa, las víctimas han presentado las denuncias ante la Fiscalía General

En 2025, la AMC comenzó 22 procedimientos sancionadores a concesionarias de automóviles por no contar con licencias de funcionamiento.

Durante estos controles se han encontrado vehículos de dudosa procedencia, automotores reportados como robados y establecimientos sin permisos del Cuerpo de Bomberos.