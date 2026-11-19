La investigación comenzó en julio de 2026 por presunta delincuencia organizada.

La Fiscalía lideró un operativo simultáneo en cuatro provincias de Ecuador: Pichincha, Imbabura, Azuay y Napo, como parte de una investigación por presunta delincuencia organizada.

El caso está relacionado con el robo de vehículos que luego eran comercializados en distintas ciudades del país.

Las diligencias dejaron ocho personas detenidas. De ellas, tres son policías en servicio activo y una pertenece a la Agencia Metropolitana de Control de Otavalo.

La investigación se inició en julio de 2026 y busca establecer la participación de los sospechosos en esta presunta estructura.

Uniformes, credenciales y vehículos entre los indicios

Durante el operativo, las autoridades levantaron varios indicios que serán incorporados a la investigación.

Entre ellos constan prendas de vestir, uniformes institucionales, teléfonos celulares, credenciales y vehículos.

La Fiscalía continúa con las diligencias para esclarecer cómo operaba la presunta organización, determinar la participación de cada uno de los detenidos y establecer si existen más personas relacionadas con el caso.