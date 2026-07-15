Dos agentes de tránsito fueron enviados a prisión preventiva por pedir dinero a un conductor

Dos funcionarios de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) fueron procesados penalmente por el presunta concusión, luego de que habrían solicitado dinero a un ciudadano a cambio de no trasladar su vehículo a un patio de retención en Quito.

La jueza que conoció el caso dispuso prisión preventiva para Verónica Priscila C. Q. y Mauricio Alejandro G. F., acogiendo el pedido formulado por la Fiscalía durante la audiencia de calificación de flagrancia.

Los procesados fueron aprehendidos la tarde del domingo 13 de julio de 2026 en la intersección de las avenidas Naciones Unidas y De los Shyris, en el norte de la capital, informó la Fiscalía General del Estado este miércoles 15.

¿Qué ocurrió con los agentes de la AMT?

Según la denuncia presentada ante la Fiscalía por la hermana del presunto afectado, los agentes le habrían solicitado USD 3.000 para no sancionarlo ni retener su vehículo por una supuesta infracción de tránsito.

La denunciante relató que, al llegar al lugar, Verónica Priscila C. Q. se identificó como abogada de la AMT y le informó que su compañero había sufrido una lesión en la boca, que presuntamente habría sido ocasionada por el conductor.

Asimismo, le habría indicado que el agente podría presentar una denuncia por las supuestas agresiones, por lo que le sugirió llegar a un acuerdo económico para evitar mayores consecuencias legales.

Agente habría aceptado USD 1 000

De acuerdo con la versión de la denunciante, la suma inicialmente solicitada fue de USD 3 000, monto que, presuntamente, fue calculado tomando como referencia el salario que percibe el agente de tránsito.

Sin embargo, al señalar que no disponían de esa cantidad de dinero, la familia del afectado habría ofrecido entregar USD 1 000.

Fiscalía informó que Mauricio Alejandro G. F. habría aceptado la propuesta y facilitó una cuenta bancaria perteneciente a una tercera persona para que se realizara la transferencia del dinero.

La conversación fue grabada

Uno de los principales elementos de convicción presentados por la Fiscalía durante la audiencia fue la grabación realizada con un teléfono celular por la hermana del afectado.

Además, la investigación cuenta con el comprobante de la transferencia bancaria efectuada, que fue incorporado como parte de los indicios recabados en el caso.

Estos elementos fueron considerados por la autoridad judicial al momento de dictar la prisión preventiva contra los dos procesados.