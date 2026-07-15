Un árbol cayó sobre un bus de transporte público en la av. Amazonas, en el sector de La Carolina.

Un árbol cayó sobre un bus de transporte público en la avenida Amazonas, en el norte de Quito, la tarde de este miércoles 15 de julio de 2026.

El accidente ocurrió pasadas las 15:00 en la av. Amazonas y Rumipamba, en el sector de La Carolina. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) indicó que la vía se encuentra cerrada en sentido norte-sur.

Según información del ECU 911, el bus se encontraba con pasajeros cuando el arbol de desplomó en la avenida. Este percance no dejó personas heridas.

Agentes de la AMT llegaron al sitio para gestionar la movilidad en la zona, mientras el Cuerpo de Bomberos atiende la emergencia.

Los usuarios pueden tomar vías alternas como la avenida República.