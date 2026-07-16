Bomberos de Quito controlan incendio en bodega de plásticos

Un incendio en una bodega de plásticos, en el sur de Quito, fue sofocado durante la madrugada.

Un incendio en una bodega de plásticos de Quito fue sofocado la madrugada de este jueves 16 de julio de 2026.

El Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) informó que la bodega, ubicada en La Ecuatoriana, en el sur de la ciudad, se incendió durante la noche.

Al lugar llegaron 37 efectivos y 17 vehículos. Este equipo logró sofocar las llamas luego de varias horas de trabajo.

En el sitio no se reportaron personas afectadas, pero sí daños materiales.

La alerta ingreso a través del Servicio Integrado de Seguridad ECU911 alrededor de las 22:58.

Luego de la intervención de los bomberos el galpón quedó en condiciones seguras.

A través de las cámaras de seguridad y videos aficionados se observa la magnitud del siniestro que alarmó a los moradores del sur capitalino.