Quito: Sectores del Valle de los Chillos reportan cortes de luz de más de cinco horas

La tarde del domingo 12 de abril de 2026, usuarios de redes sociales denunciaron que varios sectores del Valle de Los Chillos se quedaron sin luz por más de cinco horas.

"Llevamos varias horas sin luz en el sector del puente 2 valle de los chillos", denunció un usuario en redes sociales, etiquetando a la cuenta de la Empresa Eléctrica de Quito.

Se registran varios sectores afectados

De acuerdo con la información, los cortes de energía se registraron desde las 14:30 en varios puntos de la zona.

Algunos de los sectores que no cuentan con electricidad son: Puente 2, Edén del Valle, Puertas del Sol, Loma de Puengasí, Obrero Independiente e Intercambiador de Collacoto.