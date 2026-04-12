Persisten los cortes de luz en Guayas en medio de ola de calor

Cortes de luz de tres horas en sectores de Guayaquil y Samborondón. Foto: CNEL

Cortes de luz de tres horas en sectores de Guayaquil y Samborondón. Foto: CNEL

Habitantes de Guayaquil, Daule y Samborondón afrontan una ola de calor extrema en medio de cortes en el servicio eléctrico.

Los reportes ciudadanos comenzaron el 11 de abril y se extienden hasta este domingo 12. Sectores como Las Orquídeas y la décima etapa de la Alborada, en Guayaquil, afirman estar sin luz por más de 10 horas.

En tanto, los residentes de Samborondón y Daule denuncian estar sin electricidad desde las 06H00.

Sobrecarga por ola de calor

La Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) confirmó las alertas de interrupción del servicio eléctrico recibidas de Guayaquil, y de urbanizaciones ubicadas a lo largo de la vía a Samborondón y de la avenida León Febres-Cordero, en el cantón Daule, este sábado.

La empresa cita reportes técnicos que atribuyen los cortes a la sobrecarga de transformadores de distribución, debido al incremento en la demanda de energía.

"Este comportamiento responde a la intensa ola de calor que afecta a la región, caracterizada por altas temperaturas y niveles de radiación ultravioleta extremadamente elevados", agrega CNEL.

La corporación explica que esas condiciones derivaron en un uso masivo de sistemas de climatización, como aires acondicionados y ventiladores, aumentando significativamente la carga sobre la red eléctrica.

Sobre los cortes de este domingo, CNEL señaló que obedecen a trabajos programados en la línea entre las subestaciones Dos Cerritos y Cataluña.

A lo explicado por la empresa se sumó la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, quien señaló que la desconexión programada de este domingo, fue para mejorar la distribución afectada por la ola de calor que golpea a la Costa.

La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, llamó públicamente la atención a CNEL por "no comunicar bien" los cortes de luz. Twitter de Inés Manzano

La funcionaria reconoció que CNEL debe mejorar su forma de comunicar interrupciones y trabajos eléctricos.