Operativo en El Oro deja tres detenidos por extorsión contra un comerciante de Quito

Detenidos en el operativo en el cantón Arenillas

En un operativo ejecutado en el cantón Arenillas, provincia de El Oro, la Policía Nacional aprehendió a tres ciudadanos presuntamente implicados en el delito de extorsión.

La autoridad policial indicó que tras investigaciones de logró desarticular a esta red dedicada al cobro ilícito de dinero a comerciantes.

De acuerdo con el informe oficial los sospechosos amedrentaban a un comerciante de la ciudad de Quito, a quien le exigían realizar depósitos de dinero bajo amenazas.

Para intimidar a la víctima, los ahora detenidos aseguraban ser integrantes del grupo delictivo "Los Lobos" y amenazaban con atentar contra su local comercial y la integridad de su familia.

¿Qué se encontró en el operativo?

Tras concretar la captura de los tres hombres, las unidades policiales levantaron evidencias que vinculan a los aprehendidos con las transferencias y la logística empleada para realizar las exigencias económicas.

Entre los principales indicios fijados por la Policía constan:

Cuatro dispositivos móviles que habrían sido utilizados para enviar los mensajes intimidatorios y coordinar la recepción del dinero.

que habrían sido utilizados para enviar los mensajes intimidatorios y coordinar la recepción del dinero. Comprobantes de pago que evidencia los depósitos previos realizados por la víctima producto de las presiones extorsivas.

Los tres detenidos y las evidencias recabadas fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales competentes para el inicio del proceso legal.