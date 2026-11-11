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Seguridad

Operativo en El Oro deja tres detenidos por extorsión contra un comerciante de Quito

Tres presuntos extorsionadores vinculados a amenazas contra un comerciante de Quito fueron aprehendidos en El Oro

Detenidos en el operativo en el cantón Arenillas

Captura de redes sociales

Autor

Karla Padilla

Actualizado:

11 nov 2026 - 14:55

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En un operativo ejecutado en el cantón Arenillas, provincia de El Oro, la Policía Nacional aprehendió a tres ciudadanos presuntamente implicados en el delito de extorsión

La autoridad policial indicó que tras investigaciones de logró desarticular a esta red dedicada al cobro ilícito de dinero a comerciantes.

De acuerdo con el informe oficial los sospechosos amedrentaban a un comerciante de la ciudad de Quito, a quien le exigían realizar depósitos de dinero bajo amenazas.

Para intimidar a la víctima, los ahora detenidos aseguraban ser integrantes del grupo delictivo "Los Lobos" y amenazaban con atentar contra su local comercial y la integridad de su familia.

¿Qué se encontró en el operativo?

Tras concretar la captura de los tres hombres, las unidades policiales levantaron evidencias que vinculan a los aprehendidos con las transferencias y la logística empleada para realizar las exigencias económicas.

Entre los principales indicios fijados por la Policía constan:

  • Cuatro dispositivos móviles que habrían sido utilizados para enviar los mensajes intimidatorios y coordinar la recepción del dinero.
  • Comprobantes de pago que evidencia los depósitos previos realizados por la víctima producto de las presiones extorsivas.

Los tres detenidos y las evidencias recabadas fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales competentes para el inicio del proceso legal.

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