Estas son las 10 candidatas a Reina de San Francisco de Quito 2026-2027
De 146 mujeres inscritas, 20 llegaron a la etapa de precandidatas. La elección de la nueva soberana de la capital se realizará el 25 de noviembre.
La Fundación Reina de Quito presentó a las 10 candidatas que participarán en la elección de la soberana de la capital para el período 2026-2027.
Fundación Reina de Quito.
Compartir
Actualizado:
22 oct 2026 - 20:34
La Fundación Reina de Quito anunció este jueves 22 de octubre de 2026 los nombres de las 10 candidatas oficiales a Reina de San Francisco de Quito 2026-2027. Las seleccionadas tienen diferentes perfiles profesionales y académicos, entre ellos psicología, comunicación, medicina y creación de contenido.
El anuncio se realizó a través de videos publicados en las redes sociales de la Fundación. En ellos, la actual reina, María Emilia Sánchez, sorprendió a cada participante al comunicarle que había sido seleccionada para la etapa final del certamen.
¿Quiénes son las 10 candidatas a Reina de Quito 2026-2027?
Estas son las aspirantes y sus ocupaciones, según la información difundida por la organización:
- Carolina Chávez: psicóloga clínica
- Ana Paula Vásquez: comunicadora
- Camila Escobar: comunicadora
- Doménica Rivera: coach y creadora de contenido
- María Emilia Ramos: trabaja en contabilidad y estudió Relaciones Internacionales
- Micaela Cruz: estudiante de Medicina
- Paula Villamarín: psicóloga clínica
- Rafaela Loaiza: diseñadora de interiores
- Samantha Campuzano: psicóloga
- Sofía Moncayo: su ocupación no fue detallada
¿Cuándo será la elección de la Reina de Quito?
Las candidatas serán presentadas oficialmente el martes 10 de noviembre de 2026, como parte de las actividades previas a la elección.
La gala está prevista para el miércoles 25 de noviembre, cuando se conocerá a la sucesora de María Emilia Sánchez para el período 2026-2027.
Compartir