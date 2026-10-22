Estas son las 10 candidatas a Reina de San Francisco de Quito 2026-2027

La Fundación Reina de Quito presentó a las 10 candidatas que participarán en la elección de la soberana de la capital para el período 2026-2027.

La Fundación Reina de Quito anunció este jueves 22 de octubre de 2026 los nombres de las 10 candidatas oficiales a Reina de San Francisco de Quito 2026-2027. Las seleccionadas tienen diferentes perfiles profesionales y académicos, entre ellos psicología, comunicación, medicina y creación de contenido.

El anuncio se realizó a través de videos publicados en las redes sociales de la Fundación. En ellos, la actual reina, María Emilia Sánchez, sorprendió a cada participante al comunicarle que había sido seleccionada para la etapa final del certamen.

¿Quiénes son las 10 candidatas a Reina de Quito 2026-2027?

Estas son las aspirantes y sus ocupaciones, según la información difundida por la organización:

Carolina Chávez: psicóloga clínica

Ana Paula Vásquez: comunicadora

Camila Escobar: comunicadora

Doménica Rivera: coach y creadora de contenido

María Emilia Ramos: trabaja en contabilidad y estudió Relaciones Internacionales

Micaela Cruz: estudiante de Medicina

Paula Villamarín: psicóloga clínica

Rafaela Loaiza: diseñadora de interiores

Samantha Campuzano: psicóloga

Sofía Moncayo: su ocupación no fue detallada

¿Cuándo será la elección de la Reina de Quito?

Las candidatas serán presentadas oficialmente el martes 10 de noviembre de 2026, como parte de las actividades previas a la elección.

La gala está prevista para el miércoles 25 de noviembre, cuando se conocerá a la sucesora de María Emilia Sánchez para el período 2026-2027.