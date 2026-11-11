Inamhi prevé precipitaciones para la noche de este 11 y madrugada del 12 de noviembre

El Inamhi proyecta precipitaciones de variada intensidad en el Litoral y la Sierra durante la noche de este miércoles 11 y madrugada del jueves 12 de noviembre.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió los pronósticos de lluvias para la noche de este miércoles 11 y la madrugada del jueves 12 de noviembre de 2026 en el territorio nacional.

De acuerdo con el reporte oficial, las precipitaciones se concentrarán con mayor fuerza en cantones de la Costa y de la Sierra, mientras que en la Amazonía predominarán lloviznas suaves.

Pronóstico para la Costa y Galápagos

En el Litoral, la entidad adscrita al monitoreo climático previene eventos de lluvia fuerte en estos sectores:

Guayas (Balao, Balzar, El Empalme, Naranjal, Tenguel)

(Balao, Balzar, El Empalme, Naranjal, Tenguel) Los Ríos (Baba, Babahoyo, Mocache, Montalvo, Palenque, Puebloviejo, Quinsaloma, Urdaneta, Ventanas, Vinces)

(Baba, Babahoyo, Mocache, Montalvo, Palenque, Puebloviejo, Quinsaloma, Urdaneta, Ventanas, Vinces) Manabí (24 de Mayo, Bolívar, Junín, Olmedo, Pichincha, Santa Ana)

Por su parte, cantones como Guayaquil, Samborondón, Durán, Manta, Portoviejo, Machala, Esmeraldas y Santo Domingo registrarán lluvias normales o moderadas.

Santa Elena, Salinas y La Libertad se anticipan lloviznas dispersas entre las 19:00 y las 07:00.

Situación en la Sierra y Amazonía

En la región Interandina, el Inamhi alertó sobre lluvias fuertes en la provincia de Bolívar (Caluma, Chimbo, Echeandía, Las Naves)y Cañar (La Troncal).

Para el noroccidente de Pichincha (Pedro Vicente Maldonado, Puerto Quito, San Miguel de los Bancos) y sectores de Azuay (Camilo Ponce Enríquez, Pucará) y Cotopaxi (La Maná), se esperan precipitaciones moderadas.

En cantones como Loja, Baños de Agua Santa y Penipe predominarán las lloviznas.

Finalmente, en la región Amazónica, provincias como Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe presentarán acumulación de nubosidad acompañada de lloviznas de menor intensidad.