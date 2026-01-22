Usuarios del Aeropuerto de Guayaquil denuncian demoras en el registro de migración

Falla en sistema de Migración genera demoras en Aeropuerto de Guayaquil

La tarde de este jueves 22 de enero decena de usuarios del aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil denunciaron problemas en migración para salida internacional.

En redes sociales compartieron videos donde se ven largas filas de personas entre pasajeros y personal de tripulación de las aerolínea aguardando hasta ser atendidos por los oficiales de migración.

Los funcionarios intentan mantener el control entre rostros de indignación por los problemas de registro de arribo y salidas internacionales.

Autoridad Portuaria reacciona

Por su parte la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil reaccionó en su cuenta de X, donde indicó que desde las 15:20 se registró un "inconveniente técnico en la conexión con el servicio de Migración a nivel nacional".

Esta falla generó la paralización temporal de la atención de pasajeros de arribo y salida internacional en la terminal aérea.

Además, se informó que ante la eventualidad se activó un servicio de contingencia para atender de forma prioritaria a los pasajeros que podrían perder su vuelo.