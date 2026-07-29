Niños y niñas de 9 a 12 años pueden inscribirse en el vacacional Sol y Viento 2026

El Municipio de Quito abrió las inscripciones para el campamento vacacional Sol y Viento 2026, una propuesta gratuita dirigida a niños y niñas de entre 9 y 12 años.

Las actividades se desarrollarán del 3 al 21 de agosto en el Centro Deportivo Metropolitano Iñaquito, al norte de la capital, con propuestas recreativas, deportivas y formativas.

Requisito para la inscripción

Copia de cédula o pasaporte del niño o niña y del padre de familia y/o representante

Correo electrónico

Firmar de los documentos de autorización

Los participantes realizarán juegos recreativos, a través de disciplinas como fútbol, baloncesto, tenis, natación, artes marciales, baile y actividades recreativas.

Inscripciones en el Centro Deportivo Iñaquito

Las autoridades indican que cada niño deberá traer los materiales que se le solicitará oportunamente, además deberán llevar ropa deportiva adecuada, protector solar, bebida hidratante y refrigerio.

De acuerdo con la información municipal, el ingreso será a las 08:45.

El Centro Deportivo Metropolitano Iñaquito se ubica en la av. Atahualpa E2-80 entre Iñaquito y Núñez de Vela.

Los interesados podrán inscribirse hasta el 31 de julio.