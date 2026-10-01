La Y renace como Quitopía: el megaproyecto que transformó la antigua estación del Trolebús
Con una inversión de USD 9,9 millones, la antigua parada del Trolebús en el norte se reconvierte en un complejo gratuito de más de 6 000 para el cuidado familiar, la tecnología y el arte.
Quitopía es un megaproyecto social que transformó la antigua estación del Trolebús en un espacio de arte, deporte y cultura.
Municipio de Quito
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Actualizado:
01 oct 2026 - 16:04
Lo que durante décadas funcionó como el punto neurálgico del transporte público en el norte de Quito se ha convertido en un centro de integración social, tecnológica y de cuidados.
La antigua estación del Trolebús de La Y reabrió sus puertas transformadas en Quitopía, un espacio público y gratuito de más de 6 000 metros cuadrados.
El proyecto está concebido para beneficiar a cerca de 36 000 usuarios al mes.
La obra contó con una inversión de USD 9,9 millones entre equipamiento y operación, buscando impactar directamente en cuatro ejes fundamentales:
- Cuidado social
- Innovación tecnológica
- Cultura
- Deporte
Un refugio para cuidados familiares
Una de las apuestas centrales de Quitopía es el apoyo a las labores de cuidado no remunerado.
Dentro de sus instalaciones opera el Centro de Cuidados "El Nido", un espacio equipado con:
- Áreas lúdicas para niñas y niños, e infraestructura con lactario.
- Una lavandería comunitaria dotada de dos lavadoras y tres secadoras de uso público.
- Zonas dedicadas al esparcimiento y acondicionamiento para adultos mayores.
El objetivo de esta oferta es brindar un alivio operativo e infraestructura adecuada a quienes ejercen roles de cuidado dentro del hogar.
Innovación, cultura y deporte
Para emprendedores, creativos y estudiantes, el complejo cuenta con laboratorios de programación, robótica e impresión 3D.
Además de 83 puestos de coworking , un estudio de grabación de audio y una sala de podcast.
En el ámbito cultural y comunitario, Quitopía alberga un teatro con capacidad para 450 personas.
También un taller de artes plásticas para 16 personas y un domo exterior enfocado en artes circenses y eventos colectivos.
La infraestructura deportiva incluye un polideportivo cubierto con capacidad para 24 personas en cancha y 184 en tribunas.
Además, salas de movimiento para 40 usuarios y áreas de acondicionamiento físico para 30 personas en simultáneo.
Horarios y modalidad de acceso
El complejo abre sus puertas al público general de martes a sábado en el horario de 09:00 a 18:00.
Esto mientras que las áreas de gimnasio y polideportivo inician atención desde las 07:00 hasta las 19:00.
Para acceder a cualquiera de los servicios, los ciudadanos deben registrarse e inscribirse previamente en la plataforma Mi Quito App, seleccionar la actividad o espacio de su interés, verificar el cupo disponible y confirmar su asistencia.
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