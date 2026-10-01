La Y renace como Quitopía: el megaproyecto que transformó la antigua estación del Trolebús

Quitopía es un megaproyecto social que transformó la antigua estación del Trolebús en un espacio de arte, deporte y cultura.

Lo que durante décadas funcionó como el punto neurálgico del transporte público en el norte de Quito se ha convertido en un centro de integración social, tecnológica y de cuidados.

La antigua estación del Trolebús de La Y reabrió sus puertas transformadas en Quitopía, un espacio público y gratuito de más de 6 000 metros cuadrados.

El proyecto está concebido para beneficiar a cerca de 36 000 usuarios al mes.

La obra contó con una inversión de USD 9,9 millones entre equipamiento y operación, buscando impactar directamente en cuatro ejes fundamentales:

Cuidado social

Innovación tecnológica

Cultura

Deporte

Un refugio para cuidados familiares

Una de las apuestas centrales de Quitopía es el apoyo a las labores de cuidado no remunerado.

Dentro de sus instalaciones opera el Centro de Cuidados "El Nido", un espacio equipado con:

Áreas lúdicas para niñas y niños, e infraestructura con lactario.

Una lavandería comunitaria dotada de dos lavadoras y tres secadoras de uso público.

Zonas dedicadas al esparcimiento y acondicionamiento para adultos mayores.

El objetivo de esta oferta es brindar un alivio operativo e infraestructura adecuada a quienes ejercen roles de cuidado dentro del hogar.

Innovación, cultura y deporte

Para emprendedores, creativos y estudiantes, el complejo cuenta con laboratorios de programación, robótica e impresión 3D.

Además de 83 puestos de coworking , un estudio de grabación de audio y una sala de podcast.

En el ámbito cultural y comunitario, Quitopía alberga un teatro con capacidad para 450 personas.

También un taller de artes plásticas para 16 personas y un domo exterior enfocado en artes circenses y eventos colectivos.

La infraestructura deportiva incluye un polideportivo cubierto con capacidad para 24 personas en cancha y 184 en tribunas.

Además, salas de movimiento para 40 usuarios y áreas de acondicionamiento físico para 30 personas en simultáneo.

Horarios y modalidad de acceso

El complejo abre sus puertas al público general de martes a sábado en el horario de 09:00 a 18:00.

Esto mientras que las áreas de gimnasio y polideportivo inician atención desde las 07:00 hasta las 19:00.

Para acceder a cualquiera de los servicios, los ciudadanos deben registrarse e inscribirse previamente en la plataforma Mi Quito App, seleccionar la actividad o espacio de su interés, verificar el cupo disponible y confirmar su asistencia.