Registro Civil atenderá sin turno para emisión de pasaporte del 22 al 26 de septiembre

El Registro Civil atenderá para emisión de pasaportes sin turno.

El Registro Civil atenderá sin turno para la emisión de pasaportes durante la semana del 22 al 26 de septiembre de 2025.

El servicio estará disponible en 27 agencias de 23 provincias del Ecuador en horario regular de 08:00 a 17:00.

Durante esa semana el Registro CIvil atenderá a quienes busquen obtener o renovar su pasaporte. Los demás servicios se atenderán con turnos agendados con normalidad.

Según Ottón Rivadeneira, director general del Registro Civil, esta medida busca "acercar los servicios y dar soluciones ágiles" a la ciudadanía.

Las tarifas para obtener el pasaporte se mantienen. En el caso de adultos asciende a 90 dólares; para personas de la tercera edad, 45 dólares; y para personas con discapacidad del 30% o más no tiene costo.

Quienes tengan turnos agendados para los días siguientes también podrán acudir durante la semana del 22 al 26 de septiembre.

En las agencias de Quito (Matriz); Guayaquil (Gobierno Zonal) y Cuenca (San Blas) la entrega se la realizará el mismo día. Mientras que en las otras 24 agencias la entrega del pasaporte será en hasta ocho días laborables.

Requisitos

Los ciudadanos que requiera acceder al servicio de pasaportes deben acercarse con:

Turno agendado a través de la Agencia Virtual , en el caso de Guayaquil, Quito y Cuenca.

a través de la , en el caso de Comprobante de pago emitido por la entidad bancaria donde realizó el pago ( impreso ).

de emitido por la entidad bancaria donde realizó el pago ( ). Cédula de identidad vigente.

de identidad vigente. Pasaporte anterior (en caso de renovación y si se encuentra vigente).

(en caso de renovación y si se encuentra vigente). En caso de pérdida o robo, presentar el Formulario de Documentos Extraviados, disponible en el sitio web del Consejo de la Judicatura.

En el caso de los menores de edad se deben cumplir con estos requisitos:

Es indispensable la presencia de padre y madre al momento del trámite.

de y al momento del trámite. Si ambos progenitores se encuentran en el país y solo uno puede asistir, se debe presentar un poder notariado , especial y específico, autorizando la emisión del pasaporte.

se encuentran en el país y solo uno puede asistir, se debe presentar un , especial y específico, autorizando la emisión del pasaporte. Si el padre o la madre está fuera del país, se debe presentar un poder consular , también especial y específico.

, también especial y específico. En ambos casos, el documento debe incluir los nombres completos y número de cédula del menor de edad.

Estas son las agencias que atenderán sin turno: