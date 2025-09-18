La magia de las burbujas llega a un teatro de Quito de la mano del artista italiano Whitedream

El arte de las burbujas llega a Quito con un espectáculo que ha conquistado a familias enteras en Europa. El próximo sábado 27 de septiembre, el Teatro San Gabriel será escenario de Dreaming Bubbles, una propuesta única de magia, música y fantasía creada por el artista italiano Pierpaolo Laconi, más conocido como Whitedream.

El show promete sorprender tanto a niños como a adultos, transportando al público a un universo efímero de miles de burbujas de diferentes formas y colores, acompañadas de efectos visuales, danza y música en vivo.

El Mago de las Burbujas

Nacido en Roma, Whitedram es actor, cantante y mago, con una trayectoria de más de 30 obras teatrales que incluyen musicales, teatro negro y espectáculos de fuego. En 2022 ingresó al Guinness World Record al lograr la burbuja más grande del mundo soplada únicamente con las manos, alcanzando casi su misma estatura de 1,90 metros.

Su talento lo ha llevado a escenarios de renombre y programas televisivos como El Hormiguero, Got Talent España y El Desafío. Dreaming Bubbles ha recorrido teatros europeos con localidades agotadas y llega ahora por primera vez a Sudamérica, con funciones en Ecuador y Colombia.

La puesta en escena en Quito también contará con la participación de la bailarina española Ana Penalva, quien añade un toque de danza y elegancia a la propuesta. El espectáculo está diseñado para ser disfrutado por toda la familia, donde la magia de las burbujas se convierte en vehículo de historias y sueños.

El evento será el sábado 27 de septiembre del 2025 en el Teatro San Gabriel, en el norte de Quito. Las entradas están a la venta en TicketShow y puntos de venta: Riocentro Quito, El Recreo y Paseo San Francisco (Cumbayá).

Los precios de las localidades son: