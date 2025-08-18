Envenenan a cuatro perros para robar en viviendas en al barrio Turubamba en el sur de Quito

Moradores del barrio Turubamba Baja en el sur de Quito están atemorizado por el incremento de robos en el sector.

Moradores relatan que a inicios de agosto delincuentes arrojaron comida envenenada a cuatro perros que custodiaban viviendas de sus dueños.

Las mascotas murieron producto del reprochable acto que realizaron para facilitar robos de enseres y computadoras en el interior de los hogares.

Además, los delincuentes han desvalijado vehículos en menos de 15 días tras la muerte de los perros. Los pobladores se muestran indignados por la falta de controles por parte de la Policía Nacional y el abandono de las autoridades locales.

Los moradores y comerciantes del sector han optado por vivir bajo candados y rejas, y así evitar ser víctimas de los antisociales, que según los testimonios de los afectado ahora han empezado a amenazar a quienes se atreven a denunciar los hechos.

"No podemos decir nada, porque si ya nos conocen van a venir contra las casas o las personas; muchas veces botan piedras y rompen todos los vidrios", aseguró una moradora del sector.