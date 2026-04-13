Fuga de gas provoca intoxicación de tres personas en el norte de Quito

Una niña estuvo entre los afectados por intoxicación.

Una emergencia por inhalación de monóxido de carbono se registró la tarde del 12 de abril de 2026 en el norte de Quito. Tres personas resultaron intoxicadas tras una fuga de gas doméstico registrada en el sector Unión y Progreso.

El incidente fue atendido por unidades del Cuerpo de Bomberos de Quito, cuyos paramédicos brindaron asistencia prehospitalaria a los afectados. En imágenes se ve que una niña está entre los afectados.

Según el reporte, la intoxicación se produjo por la acumulación de monóxido de carbono, un gas altamente peligroso que puede ser mortal en espacios cerrados.

Ante este tipo de situaciones, los Bomberos de Quito indicaron recomendaciones para prevenir accidentes, especialmente con el uso de calefones.

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