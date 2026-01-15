El lunes 19 de enero se habilita el proceso de matriculación y revisión vehicular en Quito

El 19 de enero se habilita el proceso de revisión y matriculación vehicular en Quito

Los seis Centros de Revisión Técnica Vehicular (CRTV), y los Centros de Matriculación Bicentenario y Quitumbe, estarán habilitados para atender a los usuarios con cita previa y realizar todos los procesos de revisión y matriculación vehicular.

Los horarios de atención en los CRTV serán de lunes a viernes de 07:30 a 17:00, y los sábados de 07:30 a 12:00. En los centros de matriculación el horario será de 08:00 a 16:30.

Calendarización 2026

La Agencia Metropolitana de Tránsito señaló que la calendarización nacional se mantiene como en años anteriores, es decir el mes de febrero inicia con el dígito 1 y concluye en noviembre con el dígito 0.

Con base en esta medida durante el mes de enero podrán realizar el trámite los usuarios rezagados del año 2025, así como quienes deseen adelantar la revisión y obtener el Permiso Anual de Circulación (PAC) del año 2026.

¿Cómo realizar el proceso?

Durante el 2026 se mantendrá el mismo mecanismo de revisión y matriculación vehicular del año anterior. Es decir los usuarios deberán seguir el mismo proceso:

Cancelar previamente todos los valores pendientes para poder generar la cita para la revisión y matriculación.

Una vez que el vehículo apruebe la revisión, el PAC será enviado al correo electrónico registrado.

Valores 2026

La AMT indicó que los nuevos valores de la revisión técnica vehicular con base en el índice de precios al consumidor son:

Precios de la RTV 2026 AMT

Multas

La AMT también informó las multas vigentes para quienes no cumplieron con el proceso de revisión y matriculación en el año 2025.

Multa por calendarización (no haber revisado y matriculado en el mes correspondiente): USD 25,00

Multa por convocatoria (no presentarse o no aprobar la RTV): USD 50,00

Multa por recargo anual por no pago de la matrícula: USD 25,00

Los usuarios podrán averiguar si tienen valores pendientes antes de empezar con el proceso de revisión y matriculación en el siguiente link: https://www.amt.gob.ec/