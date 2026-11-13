Romería de El Quinche 2026: cinco recomendaciones para caminar con seguridad este fin de semana

Cinco consejos prácticos para caminar con seguridad en la Romería de El Quinche 2026

La romería al Santuario de la Virgen de El Quinche comenzará este viernes 13 de noviembre y se extenderá hasta el domingo 15 de noviembre de 2026.

Miles de personas participarán en esta caminata religiosa, por lo que las autoridades recomiendan tomar precauciones antes y durante el recorrido para evitar accidentes y atender posibles emergencias.

Qué llevar a la romería de El Quinche

La primera recomendación es utilizar ropa cómoda, abrigada e impermeable, además de zapatos deportivos o calzado adecuado para caminar largas distancias.

También se aconseja llevar un paraguas o una manta, ante los cambios de clima que pueden presentarse durante el trayecto.

La hidratación es otro punto importante

Los peregrinos deben llevar suficiente agua y consumirla durante la caminata para evitar la deshidratación.

También se recomienda participar en grupo, junto a familiares o amigos, y evitar realizar el recorrido en solitario.

Rutas, cuidado de niños y atención de emergencias

El ECU 911 recomienda seguir las rutas establecidas y evitar tomar caminos improvisados, pues esto puede provocar accidentes o dificultar la ubicación de los caminantes.

Además, se aconseja no consumir bebidas alcohólicas ni llevar objetos de valor durante la peregrinación.

Quienes acudan con niños deben mantenerlos siempre bajo supervisión y no dejarlos solos entre la multitud.

También es importante acordar previamente un punto de encuentro con familiares y amigos, por si alguien se separa del grupo durante el recorrido.

Durante la romería habrá personal de atención desplegado en distintos puntos del trayecto.

En caso de emergencia, los peregrinos pueden acercarse a estos equipos o comunicarse con el ECU 911, a través de la línea 911.