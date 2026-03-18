Quito será sede de una convención internacional de fotografía; así puede participar
La Convención Internacional Expo Latitude Zero 2026 es la segunda más importante de Latinoamérica y la primera en Sudamérica.
En la convención se ofrecerán talleres de fotografía y charlas magistrales.
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Actualizada:
18 mar 2026 - 10:10
Quito se prepara para recibir uno de los encuentros más importantes de fotografía en la región. El 20 y 21 de marzo de 2026 se realizará la convención internacional Expo Latitud Cero 2026, un evento que reunirá a fotógrafos, creadores y especialistas de varios países.
La convención abre actividades para el público interesado en aprender o acercarse al mundo de la imagen. El encuentro será en el Hotel Quito, en el norte de la ciudad.
Durante los dos días de la convención habrá actividades como:
- Talleres y clases magistrales con fotógrafos internacionales
- Espacios de práctica con equipos de iluminación profesional
- Demostraciones de tecnología y herramientas del sector
- Actividades de networking para quienes buscan iniciar o fortalecer su carrera
Además, se prevé la participación de invitados de países como Estados Unidos, México, Colombia y Ecuador, lo que permite un intercambio directo de experiencias y tendencias.
El evento convoca a profesionales del medio, pero también está abierto para quienes estén empezando en el mundo de la fotografía, creadores de contenido y estudiantes.
¿Cómo participar?
Quienes deseen asistir a las clases magistrales deben registrarse previamente a través de los canales oficiales del evento. Sin embargo, algunas actividades están pensadas para un público más amplio.
La muestra comercial es de acceso gratuito y abierta a estudiantes, aficionados, profesionales y amantes de la fotografía.
En esta se presentarán productos de última generación en cámaras, iluminación y equipos especializados. Habrá demostraciones y los asistentes podrán probar los productos.
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