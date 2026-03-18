Quito será sede de una convención internacional de fotografía; así puede participar

En la convención se ofrecerán talleres de fotografía y charlas magistrales.

Quito se prepara para recibir uno de los encuentros más importantes de fotografía en la región. El 20 y 21 de marzo de 2026 se realizará la convención internacional Expo Latitud Cero 2026, un evento que reunirá a fotógrafos, creadores y especialistas de varios países.

La convención abre actividades para el público interesado en aprender o acercarse al mundo de la imagen. El encuentro será en el Hotel Quito, en el norte de la ciudad.

Durante los dos días de la convención habrá actividades como:

Talleres y clases magistrales con fotógrafos internacionales

y con fotógrafos internacionales Espacios de práctica con equipos de iluminación profesional

con equipos de iluminación profesional Demostraciones de tecnología y herramientas del sector

de tecnología y herramientas del sector Actividades de networking para quienes buscan iniciar o fortalecer su carrera

Además, se prevé la participación de invitados de países como Estados Unidos, México, Colombia y Ecuador, lo que permite un intercambio directo de experiencias y tendencias.

El evento convoca a profesionales del medio, pero también está abierto para quienes estén empezando en el mundo de la fotografía, creadores de contenido y estudiantes.

¿Cómo participar?

Quienes deseen asistir a las clases magistrales deben registrarse previamente a través de los canales oficiales del evento. Sin embargo, algunas actividades están pensadas para un público más amplio.

La muestra comercial es de acceso gratuito y abierta a estudiantes, aficionados, profesionales y amantes de la fotografía.

En esta se presentarán productos de última generación en cámaras, iluminación y equipos especializados. Habrá demostraciones y los asistentes podrán probar los productos.