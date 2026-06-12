Seis aprehendidos por robar a usuarios por medio de aplicación de transporte en Quito
La Policía interceptó un vehículo sospechoso de cometer el crimen tras una denuncia ciudadana.
Policía Nacional encontró evidencias durante el operativo.
Policía Nacional
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Actualizado:
12 jun 2026 - 13:41
Seis ciudadanos fueron aprehendidos tras ser señalados como presuntos implicados en robos cometidos bajo modalidad de solicitudes de viajes mediante aplicaciones.
El hecho sucedió en Solanda, al sur de Quito. La alerta fue emitida a través del ECU 911.
Policía encontró evidencias
Durante el operativo, fueron aprehendidos cuatro adultos y dos adolescentes.
De acuerdo con la información policial algunos de los aprehendidos registran antecedentes penales por robo.
Como evidencia, las autoridades que participaron del operativo interceptaron un vehículo sospechoso.
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