Esto se sabe sobre el asesinato del gerente financiero de una universidad en Quito

Tras el ataque armado en la av. Oswaldo Guayasamín, la Policía acudió a recopilar indicios.

Un hombre que se desempeñaba como gerente financiero de una universidad de Quito fue asesinado, la noche del jueves 11 de junio de 2026, en un ataque armado registrado en la avenida Oswaldo Guayasamín, en el nororiente de la capital.

Según las investigaciones preliminares de la Policía Nacional, la víctima, de 42 años, se dirigía a su domicilio cuando notó que una motocicleta lo seguía.

Minutos después, el vehículo en el que se movilizaba fue interceptado por dos sujetos que viajaban en una moto, quienes comenzaron a disparar contra el automóvil.

Tras el ataque, el conductor perdió el control del automotor y terminó estrellándose contra un poste en esta vía que conecta Quito con el valle de Cumbayá.

Personal de la Policía Nacional acudió al lugar para acordonar la zona y recopilar indicios que permitan esclarecer el crimen. En la escena se evidenció al menos cinco impactos de bala en la ventana del lado izquierdo del vehículo.

Según las pesquisas, la víctima trabajaba desde hacía más de 10 años como gerente financiero de una institución de educación superior de la capital.

La Policía abrió una investigación y analiza las cámaras de seguridad del sector para identificar a los responsables del ataque y conocer las causas de esta muerte violenta. Personal de Criminalística también acudió para realizar el levantamiento del cuerpo.