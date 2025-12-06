Sesión solemne por la Fundación de Quito no fue acompañada por el Gobierno Nacional

La Sesión Solemne por la Fundación de Quito no contó con la presencia del presidente Daniel Noboa.

En medio de una disputa entre el Gobierno Central y el Municipio capitalino, este sábado 6 de diciembre de 2025 se llevó a cabo la Sesión Solemne por los 491 años de Fundación de Quito.

El presidente Daniel Noboa no asistió al evento conmemorativo ya que se encuentra cumpliendo agenda internacional. En su representación acudió la vicepresidenta María José Pinto.

Sin embargo, Pinto abandonó la sesión menos de una hora después de su inicio y antes del discurso del alcalde Pabel Muñoz.

Como parte de la ceremonia se entregaron condecoraciones a personajes representativos de la ciudad en áreas como arte, ayuda social y labores destacadas.

Entre los galardonados estuvo Linda Guamán, en la categoría de aporte científico. Ella fue Secretaria de Salud durante la administración de Jorge Yunda, y fue procesada por la compra de pruebas PCR durante la pandemia, aunque fue declarada inocente en septiembre.

Fueron 18 los galardonados, entre los que constan cuatro acuerdos de felicitación. Entre ellos fueron condecorados los fallecidos Paulina Tamayo y Pedro Restrepo.

'Ha sido un año de ataques contra la ciudad'

Muñoz se refirió a la ciudad y sus virtudes. También destacó la calidez de la gente, pero en su intervención señaló al Gobierno por "ataques" a la ciudad y a su administración.

"Este no ha sido un año normal, por lo contrario, ha estado marcado por burdos ataques contra la ciudad y sus autoridades. Ha sido un año en el que nos han puesto a prueba en lo personal y en lo institucional", dijo Muñoz.

Asimismo, añadió que los supuestos ataques del Gobierno central demuestran que "los gobiernos locales en general, debemos administrar nuestro territorio en medio de adversidades, desatenciones y golpes directos".

Muñoz aprovechó su discurso para denunciar que Quito no ha recibido sus asignaciones presupuestarias a tiempo, y el Gobierno Nacional llegó a acumular una deuda de 187 millones de dólares con la capital, dijo el Burgomaestre.

Según Muñoz, no ha habido respuesta del gobierno de Noboa sobre la extensión del Metro de Quito. Un ofrecimiento realizado en la sesión solemne de 2024 por el Presidente, y reiterado días atrás en la serenata organizada por el Gobierno Nacional.

El Alcalde de Quito también cuestionó si las "trabas" en contratación pública responden a "un uso político de las instituciones", "el deseo de que en Quito no se hagan obras" o "una forma de oponerse a enfoques políticos distintos".