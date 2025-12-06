'Batman' y 'Depredador' bailan, chiva a lo 'Picapiedra', puñetes... todo al grito de ¡Viva Quito!

Uno de los momentos más curiosos de las fiestas de Quito, Batman bailando en Quito.

Las fiestas del 6 de diciembre por la Fundación de Quito han tenido momentos curiosos, anecdóticos, de sustos y de buen humor. Avenidas como Naciones Unidas, Amazonas, Shyris, entre otras, se convirtieron en escenario de aglomeraciones con bailes, abrazos, licor y hasta incidentes.

Las redes sociales se convirtieron en la plataforma para compartir video y fotos de los diferentes momentos vividos en la capital de Ecuador entre el 4 y 5 de diciembre del 2025. Las chivas, vehículos adaptados para movilizar a personas bailando, fueron el centro de la atracción.

La noche del 4 de diciembre, una chiva se volcó en el norte de la capital con más de 40 personas a bordo. Esto motivó a un grupo de personas a inventarse una chiva al estilo 'picapiedra'. Simulando una carrocería de cartón comenzaron a caminar por las calles de la ciudad bailando. Esto arrancó risas en medio del festejo.

En otro video, en cambio, se pudo evidenciar como un grupo de jóvenes protagonizaron una pelea en una chiva. El incidente en el que participan algunos hombres y mujeres fue captado y difundido en redes.

Una de las escenas más llamativas fue dos personas disfrazadas de 'Superhéroes'. Luciendo el traje de 'Batman' y 'Depredador' se mezclaron en los festejos de un grupo de personas. Esto llamó la atención de curiosos que grabaron a los dos personajes celebrando a Quito.

El Municipio de Quito trabaja en el balance de las fiestas. Todavía hay eventos programados para este fin de semana del sábado 6 y domingo 7 de diciembre.