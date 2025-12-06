El canelazo se reinventa; existen varias formas de consumir esta bebida típica de fiestas de Quito

En la heladería San Agustín en Quito preparan una salsa de canelazo para acompañar los platos de sal.

El canelazo, una de las bebidas más representativos de Quito durante sus fiestas, se renueva. Lo que antes fue una bebida caliente para acompañar noches frías o campeonatos de 40, hoy se utiliza para crear nuevas preparaciones gastronómicas.

La popularidad del canelazo ha motivado a cafeterías, heladerías y restaurantes a experimentar con su receta base para crear alternativas creativas: helados, mistelas, postres y hasta salsas para acompañar platos salados.

En varios rincones de Quito es posible encontrar desde el helado de canelazo con y sin piquete, hasta reducciones dulces convertidas en salsas para carnes.

El portal gastronómico TasteAtlas ubicó al canelazo en el puesto número 10 del ranking de los Mejores Cócteles del 2025, según la lista publicada el 27 de octubre de 2025.

El canelazo es una bebida típica de las regiones andinas de Ecuador y se disfruta especialmente en las Fiestas de Quito, así como en celebraciones o noches frías.

Su preparación tradicional combina agua caliente infusionada con canela, panela o azúcar, luego se añade jugo de naranjilla y otras especias.

Según Andrés Chaguaro, gerente de la heladería San Agustín, en el Centro Histórico de Quito, “el canelazo viene de la familia de los hervidos que se preparaban en la época virreinal y eran usadas de forma medicinal y también para el frío”.