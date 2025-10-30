Bus y camión colisionan en la av. Simón Bolívar en el sector de San Martín en el sur de Quito

Un bus y un camión colisionaron en el sector San Martín en el sur de Quito

Miembros de Cuerpo de Bomberos de Quito atendieron una emergencia por un siniestro de tránsito en el sur de Quito la noche de este jueves 30 de octubre del 2025.

El siniestro se registró en la av. Simón Bolívar en el sector San Martín, en el sentido sur - norte.

Según información compartida por el Cuerpo de Bomberos un bus y un camión colisionaron dejando a una persona con heridas.

Paramédicos de la institución brindaron atención prehospitalaria en el lugar del siniestro a la persona afectada.

Además, se informó que la vía se encuentra parcialmente habilitada y se pidió tomar precauciones a quienes circulan por el sector.