Siniestro de tránsito en la madrugada deja un fallecido en el norte de Quito

Emergencia por un siniestro de tránsito en el sector La Concepción.

La madrugada de este sábado 21 de febrero se registró un siniestro de tránsito en el sector El Pinar, en el norte de Quito, específicamente en la intersección de la avenida Mariscal Sucre y Manuel Valdivieso.

De acuerdo con información del ECU 911, la alerta ingresó a las 03:39. El hecho involucró el choque entre un automóvil y un camión, dejando como saldo una persona fallecida y dos ciudadanos heridos.

Los afectados recibieron atención prehospitalaria en el lugar y posteriormente fueron trasladados a casas de salud para una valoración médica especializada.

Tras la coordinación del ECU 911, se movilizaron unidades del Cuerpo de Bomberos de Quito, la Policía Nacional y la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT). Una vez concluidas las labores de atención y levantamiento de información, la circulación vehicular fue habilitada en el sector.

Las autoridades reiteraron el llamado a conducir con precaución y respetar las señales de tránsito.