Dos motociclistas fallecieron en un choque en Amaguaña este miércoles 31 de diciembre

El choque se produjo en la vía E35, en el sector de Amaguaña.

Dos motociclistas fallecieron en un siniestro de tránsito la mañana de este viernes 31 de diciembre del 2025 en el sector de Amaguaña.

El Cuerpo de Bomberos de Quito informó que en el sitio se atendió a una persona afectada. Mientras que personal de Medicina Legal realizó el levantamiento de los cuerpos, que quedaron en la vía E35.

Además, el Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) llegó al lugar para recoger indicios que permitan determinar las causas del siniestro.

Durante el tiempo que se realizó el levantamiento de los cadáveres la vía se mantuvo cerrada de forma parcial.