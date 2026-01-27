Quito: un herido y congestión por un siniestro de tránsito entre dos camiones en Amaguaña

Un siniestro de tránsito se registró a las 20:05 de este martes 27 de enero del 2026, según el reporte del Cuerpo de Bomberos de Quito. El siniestro entre dos camiones ocurrió en la ruta E35 barrio Cuendina sector de Amaguaña.

Según Bomberos, al llegar al sitio, se constata la colisión frontal entre dos camiones pesados, resultado herido paciente conductor masculino de 30 años de edad con politraumas estabilizado y trasladado a casa de salud. El conductor del otro camión no es encontrado en el lugar de la emergencia.

Al momento de atender se procedido a estabilizar los vehículos y desconectar las baterías, se coordinó y brindó seguridad hasta la llegada de una grúa para el retiro de los vehículos y realizar la limpieza de la vía al encontrarse con aserrín derramado en ambos carriles.

Para garantizar la seguridad en la zona, se coordinó con el Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) y Policía Nacional para el tránsito vehicular por la zona