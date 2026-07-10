Hong Kong levanta prohibición histórica y ya permite el ingreso de perros a restaurantes

Hong Kong permite perros en restaurantes, pero impone cárcel y multas a dueños infractores

Joe Lam pudo por fin sentarse junto a su caniche Glutinous Rice en el interior de una cafetería de Hong Kong con aire acondicionado, después de que la ciudad autorizara por primera vez en décadas la entrada de perros en restaurantes.

"Normalmente nos sentamos fuera, pero hoy me enteré de que ya podemos entrar con el perro, así que estamos muy contentos, porque al menos no pasará tanto calor", explicó este jueves a la AFP este jubilado de 62 años.

Un empleado indicó a Lam y a su esposa dónde dejar el cochecito en el que viajaba su perro, de 15 años, junto a una mesa habilitada para clientes con mascotas.

La medida forma parte de una nueva política con la que las autoridades buscan impulsar el castigado sector de la restauración.

Desde 1994, únicamente los perros de asistencia o los policía podían acceder al interior de establecimientos de restauración, aunque los dueños de mascotas sí podían permanecer con ellas en las terrazas.

Una estrategia "pet friendly" para salvar la economía

La normativa fue modificada este año, en parte en respuesta a la demanda ciudadana, después de que el jefe del Ejecutivo de Hong Kong, John Lee, apostara por fomentar una "cultura favorable a las mascotas" para aprovechar el crecimiento del mercado relacionado con los animales de compañía.

"Me parece una gran idea. Dará más opciones a quienes tenemos perro", afirma Lam, que se refiere cariñosamente a Glutinous Rice como su "segundo hijo".

Tras finalizar su merienda y abandonar el local, un empleado desinfecta la mesa y las sillas utilizadas y sus alrededores.

Más de 900 restaurantes participan en la primera fase de este programa de establecimientos aptos para mascotas. Los restaurantes de barbacoas quedan excluidos por motivos de seguridad.

Hong Kong, con unos 7,5 millones de habitantes, alberga más de 400 000 perros y gatos domésticos, según datos oficiales.

No todos reciben con agrado la medida.

Un hombre mayor, que prefirió no revelar su identidad, aseguró a la AFP que no quiere comer junto a perros por temor a que orinen en el suelo.

Controles y sanciones

Periodistas de la AFP observaron a inspectores del Departamento de Higiene Alimentaria y Medioambiental realizar controles para verificar el cumplimiento de la nueva normativa, incluida la colocación visible de carteles que informan que los perros son bienvenidos.

Los animales deberán permanecer siempre sujetos con correa y no podrán subir a las mesas ni acceder a las zonas donde se preparan los alimentos.

Si un perro defeca dentro del establecimiento, el responsable deberá limpiar y desinfectar completamente la zona.

Quienes incumplan las normas podrán enfrentarse a multas de hasta 10 000 dólares de Hong Kong (unos 1 275 dólares estadounidenses) y a penas de hasta tres meses de prisión.

La propietaria del restaurante Harbourview Grill, Vanshika Sharma, espera que la nueva normativa atraiga a más clientes y contribuya a revitalizar un sector que todavía no recuperó los niveles de actividad previos a la pandemia.

"Debería ayudar a que la industria vuelva a prosperar", afirmó.

Ella confía en atraer más clientes durante los fines de semana, cuando muchos residentes cruzan la frontera hacia la ciudad china de Shenzhen en busca de mejores precios.

Su restaurante ya admitía perros en la terraza y está situado en un centro comercial que recientemente comenzó a promocionarse como un espacio apto para mascotas, estrategia que, según Sharma, ya incrementó la afluencia de visitantes.

"Muchos clientes con mascotas quieren sentarse dentro", explicó, al tiempo que prevé que el negocio aumente entre 20% y 25%.

En el comedor, Anny Li aseguró que "los perros están muy contentos porque les encantan los lugares con aire acondicionado".