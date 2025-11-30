Cierre vial y heridos causó un siniestro vial registrado en el sector de San Juan de Conocoto

Un vehículo se volcó en el sector de San Juan de Conocoto, este domingo 30 de noviembre del 2025.

Un siniestro de tránsito se registró en el sector de San Juan de Conocoto, la tarde de este domingo 30 de noviembre del 2025. Esta emergencia vial fue confirmada por el Cuerpo de Bomberos de Quito.

Esa entidad de socorro confirmó que tres personas resultaron heridas y recibieron atención prehospitalaria. En imágenes se ve que un hombre sobre una camilla es ingresado a una ambulancia.

Los Bomberos de Quito informaron que tres vehículos de emergencia y nueve afectivos se desplegaron para atender esta emergencia en la zona Monserrate y ayudar a los afectados.

Según imágenes del siniestro, un vehículo habría perdido pista y quedó volcado dentro de un terreno. Personal de socorro realiza labores para retirar el vehículo.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó, a las 15:00, que hay un cierre vial por este siniestro. Se cerró el carril derecho sobre la calle Camilo Ponce Enríquez, sentido Valle-Quito.