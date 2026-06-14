Reportan la desaparición de Brytany Mafla Vega en Tumbaco

Brytany Mafla Vega fue reportada como desaparecida el 13 de junio de 2026 en el sector de Villa Vega, parroquia de Tumbaco, al oriente de Quito.

Ante esto, la Fiscalía General del Estado de Ecuador y la Policía Nacional activaron de forma urgente el protocolo de búsqueda de la Alerta Emilia para coordinar los esfuerzos ciudadanos e institucionales que permitan localizarla.

Si dispone de cualquier dato, pista o información sobre su ubicación, comuníquese a través de Línea directa de la Policía Nacional: Llame al 1800 DELITO (335486).

Las autoridades han señalado que toda información recibida será manejada bajo estricta confidencialidad.