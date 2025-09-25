Suscríbete a nuestras notificaciones para recibir las últimas noticias y actualizaciones.

Quito

Cierre en la av. 6 de Diciembre por siniestro de transito que dejó un poste a punto de caer

Los moradores del sector vieron afectada la movilidad en la vía y mostraron su malestar porque los recorridos escolares.

Siniestro de tránsito en el norte de Quito dejó un poste a punto de caer sobre la calzada

AMT

Autor

Redacción Teleamazonas.com

Actualizada:

25 sep 2025 - 06:15

Durante la noche del miércoles 24 de septiembre un siniestro de tránsito en la  av. 6 de Diciembre y Leonardo Murialdo, en el norte de Quito, dejó daños en un poste.

Hasta las 06:00 de este jueves las autoridades de la Empresa Eléctrica de Quito no atendían la emergencia, lo que ocasionó la molestia de los moradores del sector.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó el cierre total en sentido norte-sur de la av. 6 de Diciembre hasta que se retire el poste que luce completamente sesgado y a punto de caer sobre la calzada.

Los moradores del sector vieron afectada la movilidad en la vía y  mostraron su malestar porque los recorridos escolares que recogen a estudiantes no pudieron acceder a la zona.

Las autoridades de la EEQ no se han pronunciado sobre la emergencia y por qué no atendieron el hecho en más de 10 horas desde que se registró el suceso.

