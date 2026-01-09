Siniestro de tránsito se registró en Conocoto, en Quito, este viernes 9 de enero del 2026

Un siniestro de tránsito se registró este viernes 9 de enero del 2025 en el sector La Moya, en Conocoto. Así informó el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano a través de sus redes sociales. También se compartió una fotografía en la que se pudo ver la atención prehospitalaria que se brindó en el lugar.

"Atendemos una emergencia por un siniestro de tránsito en el sector de La Moya, Conocoto. Una persona que resultó afectada recibe atención prehospitalaria por parte de nuestros paramédicos", reportaron los Bomberos.

El Cuerpo de Bomberos publicó un mensaje de recomendación. "Por favor, conduce con precaución. No pongas en riesgo tu vida, ni la de tu familia", detalló la entidad.