Cierres viales y congestión vehícular luego de que un tráiler se volcó en la av. Simón Bolívar

Un siniestro de tránsito se registró en la avenida Simón Bolívar y Autopista General Rumiñahui, sector Puengasí, la madrugada de este viernes 12 de septiembre del 2025

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que un tráiler se volcó a las 02:38, lo que provocó el cierre de los dos carriles centrales, sentido sur-norte, sobre la av. Simón Bolívar.

Imágenes del accidente muestran que el vehículo pesado se encuentra volcado en medio de los dos carriles, lo que obstaculiza el tránsito en esta principal arteria vial de Quito.

La AMT indicó que por esta emergencia vial, una persona resultó herida y resultó afectada la malla de división del parterre central de la vía.

El ECU-911 informó que la circulación vehicular en la avenida Simón Bolívar, en sentido sur–norte, se encuentra parcialmente habilitada. Este siniestro provocó una fuerte congestión vehicular en la zona.

A las 04:20, la AMT informó que "se encuentran habilitados los carriles laterales sobre la av. Simón Bolívar sentido sur-norte". Los agentes de tránsito piden a los conductores tomar rutas alternas para evitar mayor tráfico vehicular.

Las vías alternativas son: