Siniestro de tránsito en Tumbaco provoca cierre de la av. Interocéanica

Un siniestro de tránsito en la av. Interocéanica provocó el cierre de esta vía la noche del domingo 12 de julio.

Un siniestro de tránsito provocó el cierre de la av. Interocéanica la noche de este domingo 12 de julio de 2026, según informó la Agencia Metropolitana de Tránsito en su cuenta de X.

Según reportes de redes sociales se conoce que tres vehículos estarían involucrados en el siniestro. Uno de ellos quedó con el motor completamente destrozado, de acuerdo con una imagen compartida en X.

El inicidente ocurrió en la intersección de la av. Interocéanica y Bellermo, a la altura de la parada de la Radio Oyambaro.

Según información preliminar, el conductor del vehículo que provocó el incidente se encontraba en estado etílico. Sin embargo, las autoridades aún no han confirmado la información.