Tren del Tayta Imbabura arrastró un vehículo en el centro de Ibarra

Imagen mejorada con IA a partir de una captura de pantalla.

Un tren arrastró aproximadamentes seis metros a un vehículo que intentó pasar las rieles del tren.

Un vehículo liviano fue impactado por el Tren del Tayta Imbabura, un servicio ferroviario turístico, la mañana del sábado 11 de julio de 2026 en Ibarra, provincia de Imbabura. El siniestro dejó daños materiales, pero no se reportaron personas heridas.

De acuerdo con la Empresa Pública Municipal de Hábitat, Desarrollo Urbano Sostenible y Vivienda (Innova EP), el accidente ocurrió alrededor de las 10:30, cuando el tren retornaba hacia la estación de Ibarra tras cumplir su recorrido turístico.

Vehículo ingresó a la vía férrea

Según la información difundida por la empresa municipal, el automóvil blanco ingresó completamente al cruce ferroviario ubicado en la intersección de las avenidas Teodoro Gómez de la Torre y Eugenio Espejo.

Innova EP señaló que la conductora habría avanzado pese a la presencia del tren y a las indicaciones de un agente de tránsito que regulaba la circulación en el lugar.

Aunque el convoy se desplazaba a baja velocidad por encontrarse dentro del área urbana, la empresa explicó que las características técnicas del sistema ferroviario impidieron detenerlo de manera inmediata, por lo que se produjo el impacto.

El tren arrastró el automóvil varios metros

Tras la colisión, el tren empujó el vehículo aproximadamente seis metros, según el reporte oficial. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran al automóvil detenido sobre los rieles con uno de sus costados seriamente averiado.

Personal de emergencia acudió al sitio para atender a la conductora, quien fue evaluada por equipos de salud y posteriormente trasladada a su domicilio. Las autoridades confirmaron que el accidente únicamente dejó daños materiales.

Autoridades piden respetar los cruces ferroviarios

Luego del incidente, Innova EP hizo un llamado a los conductores a respetar la señalización y las indicaciones de los agentes de tránsito en los cruces ferroviarios para prevenir accidentes.

En redes sociales también circularon videos grabados por testigos del hecho. En algunas publicaciones se señala que el vehículo habría intentado cruzar la vía antes del paso del tren, una versión que no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades encargadas de la investigación.