El petróleo se dispara ante las nuevas hostilidades en el estrecho de Ormuz

El precio del petróleo se incrementó por los conflictos en el estrecho de Ormuz.

Los precios del petróleo subieron fuertemente el lunes 13 de julio de 2026, tras un fin de semana marcado por ataques entre Estados Unidos e Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz, un paso estratégico para el comercio mundial de hidrocarburos.

Los dos principales contratos petroleros, que habían caído con las negociaciones para poner fin a la guerra en Oriente Medio, subieron hasta el 4,5% en el comercio asiático matinal del lunes.

A las 02H30 GMT, El WTI, referencial para el mercado de Estados Unidos y para Ecuador, subió un 4,3%, y se vendía a 74,49 dólares el barril. Mientras que el Brent del mar del Norte, referencia mundial, subía 4,2% a 79,21 dólares.

Los enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán se reanudaron pese a la firma de un protocolo de acuerdo el 17 de junio para terminar con la guerra en Oriente Medio.

El texto contemplaba la reapertura del estrecho de Ormuz, por donde transitaba el 20% del crudo mundial antes de la guerra.

Su cierre por parte de Irán al inicio de la guerra, el 28 de febrero, provocó una escalada de precios del petróleo y tensiones en el suministro, llegando a cotizarse en más de 110 dólares el barril.