Se habilita el tránsito en la vía Alóag–Santo Domingo tras deslizamiento de tierra

Se habilita el tránsito vehicular en el km 92 de la vía Alóag - Santo Domingo

El tránsito vehicular fue habilitado este sábado 6 de junio en el kilómetro 92 de la vía Alóag–Santo Domingo, luego de culminar los trabajos de limpieza por un deslizamiento de tierra registrado horas antes en el sector.

La emergencia provocó la suspensión temporal de la circulación mientras maquinaria y equipos de respuesta retiraban material acumulado sobre la calzada para garantizar la seguridad vial.

Desde el ECU 911 se coordinó la atención de la emergencia con unidades del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, Policía Nacional y agentes de tránsito.

Tras concluir las labores, las autoridades informaron que la vía quedó nuevamente habilitada al paso vehicular, aunque recomendaron a los conductores circular con precaución, respetar los límites de velocidad y mantenerse atentos a las condiciones de la carretera.