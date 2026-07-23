'Que falta de respeto a la ciudad': Concejales abandonan sesión de debate sobre alza de pasajes

El Concejo Metropolitano de Quito debate el alza del pasaje en la ciudad.

La sesión del Concejo Metropolitano de Quito para tratar el alza de pasajes fue suspendida cerca del mediodía de este jueves 23 de julio de 2026 por falta de quorum.

"Que falta de respeto a la ciudad", exclamó el alcalde de la capital, Pabel Muñoz, al percatarse de que varios ediles abandonaron la sala en medio de la sesión.

"Luego los que no son nuestros (de la Revolución Ciudadana) están criticando lo que ni siquiera debaten", reclamó Muñoz.

Esta discusión se elevó al Concejo Metropolitano luego de que el 5 de mayo los transportistas paralizaran parcialmente su servicio en reclamo a la eliminación del subsidio del diésel.

El alcalde capitalino y representantes de los transportistas se reunieron en cuatro ocasiones para llegar a un acuerdo.

Inicialmente se anunció que la nueva tarifa, de 0,40 centavos, regirá desde el 1 de enero de 2027 en la capital.

Sin embargo, para aplicar el alza se debe aprobar la resolución en dos debates en el Concejo con mayoría de votos, es decir 12 de 22.