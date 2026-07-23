Trágico choque de vehículos pesados en la Panamericana Sur, en Tambillo

Una volqueta y una wincha chocaron en la Panamericana Sur E-35, sector de Tambillo.

Una volqueta y una wincha chocaron en la Panamericana Sur E-35, en el sector de Tambillo, cerca del mediodía de este jueves 23 de julio de 2026.

De acuerdo con información del Servicio Integrado de Seguridad ECU911, el siniestro ocurrió a las 11:34.

Una persona murió en el sitio producto del impacto, mientras otras tres resultaron heridas.

Personal de la Policía Nacional (PPNN), Cuerpo de Bomberos de Mejía (CBM), Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de Machachi y Panavial acudió al sitio.

Cuatro carriles de la vía Panamericana Sur fueron cerrados por la Policía Nacional, en sentido norte - sur.

El choque de dos vehículso pesados ocasionó el cierre en la Panamericana Sur. ECU911

A través de imágenes de las cámaras de seguridad del ECU911 se observan largas filas de vehículos sobre la carretera.