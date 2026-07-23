Trágico choque de vehículos pesados en la Panamericana Sur, en Tambillo
Dos vehículos pesados chocaron en la Panamericana E-35, en el sector de Tambillo.
Una volqueta y una wincha chocaron en la Panamericana Sur E-35, sector de Tambillo.
ECU911
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Actualizado:
23 jul 2026 - 13:00
Una volqueta y una wincha chocaron en la Panamericana Sur E-35, en el sector de Tambillo, cerca del mediodía de este jueves 23 de julio de 2026.
De acuerdo con información del Servicio Integrado de Seguridad ECU911, el siniestro ocurrió a las 11:34.
Una persona murió en el sitio producto del impacto, mientras otras tres resultaron heridas.
Personal de la Policía Nacional (PPNN), Cuerpo de Bomberos de Mejía (CBM), Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de Machachi y Panavial acudió al sitio.
Cuatro carriles de la vía Panamericana Sur fueron cerrados por la Policía Nacional, en sentido norte - sur.
A través de imágenes de las cámaras de seguridad del ECU911 se observan largas filas de vehículos sobre la carretera.
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