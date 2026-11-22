Logró salir por sus propios medios de la zona montañosa

Un ciudadano mexicano de 53 años que estaba reportado como desaparecido en el Nevado Cayambe fue localizado con vida la mañana de este domingo 22 de noviembre de 2026.

El hombre fue encontrado en el sector de Ancholag, luego de conseguir salir por sus propios medios de la zona montañosa.

Tras su localización, miembros del Cuerpo de Bomberos de Cayambe indicaron que el hombre presentaba deshidratación leve.

Hombre localizado en el Nevado Cayambe Cuerpo de Bomberos Cayambe

Los equipos de atención lo estabilizaron y lo trasladaron a la Estación X1, donde permanece para su recuperación.

Búsqueda en el Nevado Cayambe

El ciudadano había sido reportado como desaparecido en el sector del Nevado Cayambe.

Su localización se confirmó este domingo, después de que lograra abandonar por sus propios medios la zona montañosa.

Se desconoce cuánto tiempo permaneció desaparecido ni las circunstancias de su recorrido.