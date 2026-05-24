Templo de la Patria: El museo que revive la Batalla de Pichincha desde la cima de Quito

El museo Templo de la Patria esta localizado en el lugar exacto donde sucedió la Batalla de Pichincha.

En Quito, sobre la histórica “Cima de la Libertad”, se levanta uno de los lugares más simbólicos de la memoria ecuatoriana: el Museo Templo de la Patria.

Ubicado en las faldas del volcán Volcán Pichincha, este museo rinde homenaje a la Batalla de Pichincha del 24 de mayo de 1822, uno de los acontecimientos decisivos para la independencia del Ecuador.

Un recorrido por la historia

El museo conserva documentos, armas, uniformes, esculturas y representaciones históricas relacionadas con la campaña independentista liderada por el mariscal Antonio José de Sucre.

Además de sus salas históricas, el lugar ofrece una vista panorámica de Quito y del sector donde se desarrollaron los combates que marcaron el fin del dominio español en la Real Audiencia de Quito.

Un símbolo de memoria nacional

La llamada “Cima de la Libertad” es considerada uno de los espacios históricos más importantes de la capital ecuatoriana.

Cada año, especialmente durante las conmemoraciones del 24 de Mayo, estudiantes, turistas y ciudadanos visitan el museo para conocer más sobre la historia de la independencia y recordar a quienes participaron en la batalla que cambió el rumbo del país.

Museo Templo de la patria, Cima de la Libertad

Horarios de atención durante el feriado por la Batalla de Pichincha

Para este feriado del 23 al 25 de mayo del 2026 por la Batalla de Pichincha, el Museo Templo de la Patria atenderá de martes a domingo y feriados en horario de 09:00 a 16:00, con recorridos guiados durante la jornada y entrada gratuita para los visitantes.