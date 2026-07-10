Marcha atrás con diseño del Museo Nacional: 'no es lo que Ecuador necesita', dice Luque

El diseño del edificio del Museo Nacional fue rechazado por la ciudadanía.

El Gobierno dio marcha atrás con el diseño del edificio para el Museo Nacional del Ecuador. Así lo anunció este viernes 10 de julio de 2026 el minsitro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque.

A través de redes sociales Luque anunció que "el diseño propuesto para el Museo Nacional no es lo que Ecuador necesita".

Asimismo, Luque añadióque la Empresa Pública encargada del proyecto "ha decidido rechazar la propuesta presentada por el Colegio de Arquitectos".

La Empresa Pública convocará a los finalistas de este concurso para que presenten sus propuestas, añadió Luque.

En el comunicado publicado en redes sociales el ministro anunció que la nueva elección del edificio será junto a la ciudadanía, aunque no indicó cuál sería el proceso.

"El Museo es una promesa que no vamos a dejar de cumplir. Pero debemos cumplirla con empatía con la ciudad y sus necesidades", finalizó Luque.

El diseño del edificio causó controversia en redes sociales, mientras que la entonces viceministra de Cultura, Romina Muñoz, defendió la selección.

Según Muñoz, el diseño "va más allá de los gustos estéticos". Aunque horas más tarde renunció a su cargo.