EN VIVO | España vs. Bélgica en busca de un pase a la semifinal del Mundial 2026
España y Bélgica se encuentran este viernes 10 de julio en un duelo por los cuartos de final del Mundial 2026. Míralo en vivo por Teleamazonas.
Charles De Ketelaere anota el gol para Bélgica y empata el marcador ante España.
Reuters
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Actualizado:
10 jul 2026 - 15:30
España y Bélgica van en busca de un cupo a la semifinal del Mundial 2026. Las selecciones se enfrentan este viernes 10 de julio, a las 14:00, en Los Ángeles.
El encuentro, válido por los cuartos de final de la Copa del Mundo, se podrá ver en Ecuador en vivo, por señal abierta y en la página web de Teleamazonas.
La selección española llega con paso firme tras eliminar a Portugal y mantener un fútbol basado en la posesión, la presión alta y la contundencia en ambas áreas. Del otro lado estará una Bélgica que ha recuperado protagonismo en el torneo, luego de dejar en el camino a Estados Unidos con una sólida actuación colectiva y un ataque que ha respondido en los momentos decisivos.
El ganador de este enfrentamiento asegurará su lugar entre los cuatro mejores del campeonato y se medirá en semifinales con Francia, que ya selló su clasificación.
Minuto a minuto:
Minuto 66
15:28
Pausa de hidratación
El partido se interrumpe por la segunda pausa de hidratación.
Minuto 45
15:06
Empieza el segundo tiempo
Las selecciones vuelven a la cancha para la parte complementaria.
Minuto 45+5
14:50
Finaliza el primer tiempo
Termina el primer tiempo. España 1-1 Bélgica.
Minuto 40
14:40
Bélgica empata el marcador
Con un cabezazo, Charles De Ketelaere anota el gol del empate. Recibió un centro, se elevó y mandó el balón al fondo del arco español.
Minuto 38
14:39
Lamine aparece otra vez
El joven delantero busca el gol metiéndose en el área belga y generando remates peligrosos.
Minuto 29
14:30
Goooool de España
Fabián Ruiz pone el primer gol del partido y España toma ventaja. La acción nació luego de un remate de Porro que el portero belga despejó, pero le quedó a Ruiz para que envíe el esférico a las redes.
Minuto 22
14:23
Pausa de hidratación
Primera pausa de hidratación del partido. Los jugadores aprovechan para recibir indicaciones técnicas.
Minuto 20
14:21
Primer remate de España
Lamine Yamal intenta abrir el marcador con un remate desde afuera, pero el esférico se pierde muy cerca del poste derecho de Bélgica.
Minuto 0
14:00
Empieza el partido
Rueda el balón en el Estadio de Los Ángeles. España y Bélgica juegan por un pase a la semifinal.
Alineciones confirmadas:
La Selección de Luis de la Fuente confirma su alineación para enfrentar a Bélgica:
Bélgica define su alineación oficial para los cuartos de final del Mundial 2026.
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