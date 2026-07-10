EN VIVO | España vs. Bélgica en busca de un pase a la semifinal del Mundial 2026

Charles De Ketelaere anota el gol para Bélgica y empata el marcador ante España.

España y Bélgica van en busca de un cupo a la semifinal del Mundial 2026. Las selecciones se enfrentan este viernes 10 de julio, a las 14:00, en Los Ángeles.

El encuentro, válido por los cuartos de final de la Copa del Mundo, se podrá ver en Ecuador en vivo, por señal abierta y en la página web de Teleamazonas.

La selección española llega con paso firme tras eliminar a Portugal y mantener un fútbol basado en la posesión, la presión alta y la contundencia en ambas áreas. Del otro lado estará una Bélgica que ha recuperado protagonismo en el torneo, luego de dejar en el camino a Estados Unidos con una sólida actuación colectiva y un ataque que ha respondido en los momentos decisivos.

El ganador de este enfrentamiento asegurará su lugar entre los cuatro mejores del campeonato y se medirá en semifinales con Francia, que ya selló su clasificación.

Minuto a minuto:

Pausa de hidratación El partido se interrumpe por la segunda pausa de hidratación.

Empieza el segundo tiempo Las selecciones vuelven a la cancha para la parte complementaria.

Finaliza el primer tiempo Termina el primer tiempo. España 1-1 Bélgica.

Bélgica empata el marcador Con un cabezazo, Charles De Ketelaere anota el gol del empate. Recibió un centro, se elevó y mandó el balón al fondo del arco español.

Lamine aparece otra vez El joven delantero busca el gol metiéndose en el área belga y generando remates peligrosos.

Goooool de España Fabián Ruiz pone el primer gol del partido y España toma ventaja. La acción nació luego de un remate de Porro que el portero belga despejó, pero le quedó a Ruiz para que envíe el esférico a las redes.

Pausa de hidratación Primera pausa de hidratación del partido. Los jugadores aprovechan para recibir indicaciones técnicas.

Primer remate de España Lamine Yamal intenta abrir el marcador con un remate desde afuera, pero el esférico se pierde muy cerca del poste derecho de Bélgica.

Empieza el partido Rueda el balón en el Estadio de Los Ángeles. España y Bélgica juegan por un pase a la semifinal.

Alineciones confirmadas:

La Selección de Luis de la Fuente confirma su alineación para enfrentar a Bélgica:

Bélgica define su alineación oficial para los cuartos de final del Mundial 2026.