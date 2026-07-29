Último video de funcionaria Mónica Luzuriaga con vida antes de ser hallada sin vida en Quito

La búsqueda de Mónica Luzuriaga, funcionaria del área de Compras Públicas del Ministerio de Educación, terminó con el lamentable hallazgo de su cuerpo sin vida en Quito el 28 de julio del 2026.

La mujer, de 38 años, fue encontrada sin vida en una habitación de un hotel del norte de Quito, luego de haber sido reportada como desaparecida desde la noche del 27 de julio.

Desapareció cuando regresaba a casa

Según relataron sus familiares, Mónica salió de las oficinas del Ministerio de Educación, en el sector de Iñaquito, con destino a su vivienda en el sector de Ponciano, un recorrido que realizaba con frecuencia en bicicleta.

Su último contacto con su esposo ocurrió a las 19:25, cuando le informó que iba de regreso a casa. Después de ese momento dejó de responder llamadas y su teléfono permaneció apagado.

🚨 https://t.co/sRxmkMgqVd 👉 Video captó a la funcionaria del Ministerio de Educación, Mónica Luzuriaga, antes de su desaparición y posterior hallazgo sin vida en el norte de #Quito. pic.twitter.com/QnfU4c31r1 — Teleamazonas (@teleamazonasec) July 29, 2026

Fue encontrada en un hotel del norte de Quito

Horas después de iniciarse la búsqueda, personal de un hotel ubicado en el norte de la capital alertó a las autoridades tras encontrar a la mujer sin vida en una de las habitaciones.

El esposo de Mónica Luzuriaga señaló que, con la información disponible hasta el momento, sospecha que se trataría de un suicidio.

Sin embargo, serán las investigaciones de las autoridades las que determinen las circunstancias y la causa de la muerte.

El caso se suma a otras desapariciones registradas en Quito

La muerte de Mónica Luzuriaga ocurre en medio de otros casos recientes de personas desaparecidas en la capital, como los de Lizeth Bunshi, Joselyn Oña y Héctor Vinicio Rojas.

De acuerdo con cifras oficiales, Quito registra 823 denuncias de desaparición en lo que va de 2026; el 57,1 % corresponde a causas personales y 33 casos están relacionados con posibles delitos.