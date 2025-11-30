Tramo de la Autopista Rumiñahui se cerrará de forma parcial desde el 30 de noviembre
El cierre parcial se aplicará para realizar para realizar trabajos de repintado de señalización vertical desde el 30 de noviembre del 2025.
30 nov 2025 - 07:57
Un tramo de la Autopista General Rumiñahui se cerrará desde la noche del domingo 30 de noviembre por cinco horas. Así lo informó la Prefectura de Pichincha.
La restricción parcial empezará a las 23:00 y se extenderá hasta las 04:00 del lunes 1 de diciembre por trabajos de repintado de señalización vertical. Las zonas afectadas serán:
- Alma Lojana hasta el puente 2 en sentido Quito - Valle de Los Chillos
- Del puente 2 hasta el puente amarillo en sentido Valle de Los Chillos - Quito
La Autopista General Rumiñahui, al suroriente de Quito, es la principal vía que conecta al cantón Quito con el valle de los Chillos y por esta zona circulan más de 90 000 vehículos.
Por esta razón, con el objetivo de los trabajos se señalización es mejorar la carretera para evitar siniestros de tránsito o problemas viales. También para evitar congestión vehicular la intervención se realizará desde la noche y hasta la madrugada.
